Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini ve görevinden ayrılacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu tamamlayan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay görevinden ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekiple yola devam etmeyeceğini açıklayan Çalımbay, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum"

Ayrılığın iyi geleceğini söyleyen Çalımbay şöyle konuştu:

Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz.

Başarılı oldu

633 maça çıkarak Süper Lig'de en fazla teknik direktörlük yapan hoca olan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, sezonu 41 puanda tamamlamıştı.

Öte yandan deneyimli hoca 3 sezon üst üste Avrupa'ya gitme başarısının yanı sıra kırmızı-beyazlılara Türkiye Kupası'nı kazandırdı.