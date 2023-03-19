Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig’de 26. hafta maçında Sivasspor ile Ankaragücü, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Sivasspor oldu.

Bu karşılaşmada Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay rekor maçına çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı Çalımbay, Samet Aybaba'yı geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan çalıştırıcı oldu.

Maçtan önce rekorla ilgili konuşan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce mutluyum. Futbolculuk hayatımızdaki gibi bir istikrar çizdik. Çok güzel şeyler de yaptık, zor takımlar da aldık. Anadolu'da güzel takımlar çalıştırdım. Her yerde çalışmayı seviyorum. Böyle anılmak çok güzel. Ayrıldığımız yerlerde bembeyaz sayfa bırakır gideriz. Kimse arkamızdan konuşamaz."