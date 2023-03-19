Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig’de 26. hafta maçında Sivasspor ile Ankaragücü, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Sivasspor oldu.
Bu karşılaşmada Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay rekor maçına çıktı.
Deneyimli çalıştırıcı Çalımbay, Samet Aybaba'yı geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan çalıştırıcı oldu.
"Böyle anılmak çok güzel"
Maçtan önce rekorla ilgili konuşan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyden önce mutluyum. Futbolculuk hayatımızdaki gibi bir istikrar çizdik. Çok güzel şeyler de yaptık, zor takımlar da aldık. Anadolu'da güzel takımlar çalıştırdım. Her yerde çalışmayı seviyorum. Böyle anılmak çok güzel. Ayrıldığımız yerlerde bembeyaz sayfa bırakır gideriz. Kimse arkamızdan konuşamaz."
13 takım çalıştırdı
60 yaşındaki Rıza Çalımbay Sivasspor'dan önce; Konyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Mersin İdman Yurdu, Rizespor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Denizlispor ve Göztepe'yi çalıştırmıştı.
Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik adamlar şu şekilde:
Rıza Çalımbay-622 maç
Samet Aybaba-621 maç
Şenol Güneş-593 maç
Aykut Kocaman- 542 maç
Yılmaz Vural- 542 maç