Rıza Çalımbay: Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız, onu unuttuk Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynayacakları Antalyaspor maçı hakkında, "Ligde zayıf takım yok. Antalya'da bizi zor bir maç bekliyor, bunun farkındayız" dedi.

AA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 24 Nisan Pazartesi günü karşılaşacakları maça odaklandıklarını belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahalarında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmada oyun disiplininden hiç kopmadıklarını ifade etti.

"Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık"

Karşılaşmada hiçbir zaman geriye çekilmediklerini aktaran Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Gol atmak için ne gerekiyorsa yaptık, galibiyet için oynadık. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık."

"Antalya'da bizi zor bir maç bekliyor"

Çalımbay, Antalyaspor ile karşılaşacakları maça değinerek, şunları kaydetti:

"Ligde zayıf takım yok. Antalya'da bizi zor bir maç bekliyor, bunun farkındayız. Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız, onu unuttuk. Tek hedefimiz Antalyaspor maçı. Orada da oyunumuzun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkesin temposunun ve kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor ki iyi bir şekilde dönelim. Ligde iyi bir duruma geldikten sonra hedefimiz Türkiye Kupası. Fenerbahçe ile peş peşe 3 maç oynayacağız. O maçlar da bizim için çok önemli."

"Sahamızda oynayacağımız maçların hepsi kritik"

Ligde gelecek haftalarda taraftara çok ihtiyaçları olduğunu belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: