Rıza Çalımbay'dan Ali Şaşal Vural itirafı! Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Çalımbay, "Çok hatalar yaptık. Hele hele yediğimiz gollerde, yaptığımız ataklarda, son paslarda. Ben bu kadar beklemiyordum" dedi.

Süper Lig'de Sivasspor evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay mücadeleyi değerlendirdi.

"Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyor"

Çalımbay şunları dedi:

"Aslında çok iyi başladık. Pozisyon bile vermedik maçın başında. Gayet iyi oynuyorduk. Çok kötü goller yedik. Hele yediğimiz ilk gol. Haydi tamam olabilir, onu telafi edebiliriz. Sonra Valencia'nın sakatlandığı pozisyonda Ali Şaşal da sakatlandı. Çıkması lazım, çıkmıyor. Ağrılı ağrılı oynuyor. Devre arasında ayağım kötü diyor, çıkıyor. Profesyonelce davranıp çıkması gerekiyor. Biz de kaleciyi alalım, sağlam kaleciyle duralım."

"Çok hatalar yaptık"

Deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Çok hatalar yaptık. Hele hele yediğimiz gollerde, yaptığımız ataklarda, son paslarda. Ben bu kadar beklemiyordum. 1-0'ı, 2-0'ı telafi ederiz sorun yok ama istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tek kale oldu ama güzel pozisyonları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyip böyle goller yerseniz kaybedersiniz."

"İstediğimiz oyunu tutturamadık"

Rıza Çalımbay, ayrıca şu sözleri kullandı:

"Bugün en çok üzüldüğüm şey inanılmaz top kaybıyla oynadık. Fenerbahçe'ye kontratak pozisyonları verdik durup dururken top kaybettiğimiz için. O da dezavantaj bir şey. İstediğimiz oyunu tutturamadık."

"Kupada avantaj yakalamamız gerekiyor"

Rıza Çalımbay, son olarak şu ifadeleri kullandı: