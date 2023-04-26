Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye gözdağı Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesinde galibiyet planını oluşturdu. Kırmızı-beyazlıların çalıştırıcısı "Galibiyet için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı haftada bir diğer şampiyonluk adayı Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

"Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay da maç öncesi yaptığı açıklamalarda rakibi Fenerbahçe'ye adeta gözdağı verdi.

"Fenerbahçe puan kaybetmiş olabilir ama telafi etmek için mutlaka bizim maçta başka türlü oynayacaklardır. Önümüzdeki maç hayati derecede önemli. Kendi sahamızda kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz kupayı da kazanmak."

"Çaba gösterin"

Futbolcularıyla da bir toplantı yapan deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe'yi mağlup etmek için çaba gösterin." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, geride bekleyip sarı-lacivertlilerin hücum yapmasını bekleyecek. Bu şekilde geride açık veren Fenerbahçe savunmasını yıpratacak olan Sivasspor, galibiyet hayalini de bu taktik üzerine inşa etti.