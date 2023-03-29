Rıza Çalımbay'dan Türkiye - Hırvatistan maçı değerlendirmesi Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Hırvatistan'ın 2-0 kazandığı Türkiye maçını değerlendirirken Millilerimizin özellikle son vuruşlarda yaşadığı dikkat probleminin ortaya çıkardığı tabloya değindi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız, Bursa'da karşılaştığı Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kaybedilen mücadele sonrası küçük bir değerlendirmede bulundu.

Savunma ve hücumun kendi aralarında bile kopuk olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, kaçan pozisyonların nedenini ise dikkat eksikliğine bağladı.

Kaçan pozisyonların sebebi: Dikkat eksikliği

Mert Günok'a da yeterince destek verilmediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, yenilen ikinci golde savunmanın hücum oyuncusunun arkasında yer almasını da sert bir şekilde eleştirdi.

Öte yandan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ise bu sezon 27 puanla 12. sırada yer alıyor.