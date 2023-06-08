Rizespor, Bülent Korkmaz'la yollarını ayırdı

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Şubat 2022’den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki Futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."