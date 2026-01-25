Rizespor ile Alanyaspor yenişemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın çalıştırdığı Rizespor ile Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Alanyaspor'da Maestro, 21 ve 43. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü ve iki takım da ilk yarıyı 10'ar kişi bitirdi.

GOL İPTAL EDİLDİ

62. dakikada Qazim Laçi ile ağları havalandıran Rizespor'un golü, yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

KARŞILIKLI GOLLER

Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila ile öne geçti.

Alanyaspor, 90. dakikada Steve Mounie ile eşitliği sağladı. Mounie, Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı.

RİZESPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

3 maçtır kazanamayan Rizespor, puanını 19 yaptı. Alanyaspor ise puanını 22'ye çıkardı.

Rizespor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.