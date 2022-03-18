Petrol
108.77
2.00%
Euro
16.37
0.27%
Dolar
14.76
0.38%
Altın
916.43
-0.08%
Borsa
2134
2.14%
Bitcoin
603.281
0.18%
BTXN Coin
38.83
-0.69%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 1 C

    Rizespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rizespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Rizespor'a konuk olacak.

    Rizespor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Yusuf Sarı, Cisse

    Trabzonspor: Erce, Peres, Hüseyin, Ahmetcan, Yusuf, Siopis, Dorukhan, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray taraftarı Barcelona'yı uyutmadı
    Futbol

    Galatasaray taraftarı Barcelona'yı uyutmadı

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?
    Futbol

    Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu mu?

    Görüş Bildir