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Rizespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 08:57
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Rizespor'a konuk olacak.
Rizespor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Yusuf Sarı, Cisse
Trabzonspor: Erce, Peres, Hüseyin, Ahmetcan, Yusuf, Siopis, Dorukhan, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny