Rizespor'dan Süper Lig yolunda kritik 1 puan 1. Lig'de zirveyi doğrudan etkileyen maçta Rizespor bulduğu son dakika golüyle Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde Göztepe ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanan ve son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Gol düellosu yaşandı

Karşılaşmada Göztepe'nin golleri 19. dakikada Emir Ortakaya, 24 ve 57'de İsmail Köybaşı'ndan geldi. Rizespor'un golleri ise 43. dakikada John Mary, 86. dakikada Alberk Koç ve uzatma dakikalarında penaltıdan Koray Altınay'dan geldi.

Rizespor, son dakika golüyle beraberliği aldı

Rizespor, uzatma dakikalarında Osman Haqi ile golü buldu. Ancak Suat Arslanboğa bu golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Arslanboğa, Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Koray Altınay, bu penaltıyı gole çevirdi.

Rizespor, Altınordu'yu konuk edecek

Göztepe'de Kenneth Mamah, 84. dakikada kırmızı kart gördü. Bu beraberliğin ardından Göztepe 59, Çaykur Rizespor 67 puana yükseldi.

Göztepe, gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına konuk olacak. Rizespor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.