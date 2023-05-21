Rizespor'un Süper Lig sevinci Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesiyle taraftarlar büyük coşku yaşadı.

1. Lig'de Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım belli oldu. Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Rizespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Böylelikle Rizespor bir sezonun ardından Süper Lig'e döndü. 35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.

Rizespor, 2021-2022 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayıp 1. Lig'e düşmüştü.

Bitiş düdüğüyle coşku yaşandı

Rizespor taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya akın etti.

Ellerinde yeşil mavili bayraklar ve meşalelerle sahaya giren taraftarlar, Rizesporlu oyuncuların etrafını sardı.

Taraftarlar horon çekti

Şampiyonluk sevinci birlikte yaşayan futbolcular ve taraftarlar kucaklaştı. Futbolcular, Rizesporlu taraftarlara hatıra olarak forma ve kramponlarını hediye etti.

Yeniden Süper Lig’e dönme sevinci yaşayan taraftarlar büyük coşkuyla sahada horon oynadı.