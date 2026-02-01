Roland Sallai: Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın hemen ardından Macar kanat oyuncusu Roland Sallai açıklamalarda bulundu.

"TEMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Şampiyonluk yarışına dikkat çeken Sallai, "Motive olmamız gerekiyor şampiyonluk için. Bu açıdan 3 puan çok önemliydi. Temiz bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz." dedi.

"GALATASARAY'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'a olan sevgisini dile getiren Sallai, "Yüzde yüzümü vermek istiyorum bu kulüp için. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum." ifadelerine kullandı.