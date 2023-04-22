Romain Saiss: Derbiyi kazanmayı çok istiyoruz

ensonhaber.com

Süper Lig'de 31. hafta Ümraniyespor ve Beşiktaş karşılaşmasına sahne oldu.



Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Romain Saiss yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Önemli bir maçtı. Trabzon beraberliği sonrası bu maç bizim için önemliydi. Beşiktaş'ta oynuyorsanız her maçı kazanmanız gerekiyor, bu gerçek. Zor maç olacağını biliyorduk. Küme düşmeme savaşı veren bir takımla oynadık bugün. 3 puan için mutluyuz. Derbi öncesi hazırlıklar için en iyi şekilde moral oldu. Tam olarak kusursuz değildik ama yine de 3 puan için sevinçliyiz."