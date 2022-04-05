Rus milyarder Roman Abramovich'in Türkiye'de Göztepe'yi satın aldığına yönelik iddialar gündeme gelmeye başladı. Peki, Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş açması tüm dünya tarafından tepi ile karşılandı ve yaptırımlar peş peşe gelmeye başladı.

Rusya yapılan bu yaptırımlara rağmen geri çekilmeyi düşünmüyor ancak Ukrayna tarafı tam bir direniş örneği sergiliyor.

Ukrayna'nın bu direnişi tüm tarafından taktirle karşılanırken, Rusya'ya yapılan yaptırımlardan ise birçok alan ve kişi nasibini aldı.

Bu isimlerden birisi olan Rus milyarder Roman Abramovich, İngiltere'de yaptırım uygulandığı için ülkeye giriş yapamıyor.

Bunun akabinde Roman Abramovich'in Türkiye'de Göztepe'yi satın aldığı iddia edildi ve bu iddialar yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Peki, Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? İşte detayı...

ROMAN ABRAMOVİCH GÖZTEPE'Yİ ALDI MI?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich’e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

"MEDYADAN OKUDUK"

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, “Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich’in kulübü devraldığını medyada okuduk.

Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız.” dedi.