Real Valladolid'in sahibi Ronaldo Nazario, Enes'i kadroda tutmak istediklerini ancak bunun çok zor olduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Ronaldo Nazario, Villarreal'den kiralanan ve iki sezondur Valladolid takımında oynayan milli futbolcu Enes Ünal'a övgüler yağdırdı.

"KALMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCAYACAĞIZ"

Ronaldo, "Umarım Enes bir yıl daha kadromuzda olur ama ben bu olasılığı çok zor görüyorum. Bizim için çok önemli bir futbolcu ama şimdi kendi takımına (Villarreal) dönmek zorunda. Biz elbette ona sahip olmak isteriz ama bu bize bağlı değil. Fakat şunu söyleyebilirim ki, Enes'i kadromuzda tutmak ve gollerine bizde devam etmesini sağlamak için büyük bir çaba harcayacağız." diye konuştu.

Villarreal kulübüyle Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi olan 23 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, kiralık olarak oynadığı Valladolid ile olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesinden dolayı Villarreal'e geri dönecek.

Enes ile Türk kulüplerinin de arasında olduğu çok sayıda kulübün ilgilendiği biliniyor.

RONALDO'YA GÖRE EN İYİ 4 FUTBOLCU

Diğer yandan futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olan Brezilyalı Ronaldo, kendisine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları, "Pele, Maradona, Messi ve Cristiano Ronaldo" şeklinde sıraladı.