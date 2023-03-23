Ronaldo'dan büyük iddia: Suudi Arabistan Ligi en iyiler arasına girecek Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin sanıldığından daha iyi bir lig olduğunu belirtti.

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin sanıldığından daha iyi bir lig olduğunu söyledi.

Kendisini Arabistan'da çok iyi hissettiğini söyleyen Ronaldo, "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum, bu yüzden buradayım. Mutlu olmasaydım burada olmazdım." dedi.

Yıldız oyuncu Arabistan Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu söyledi.

"Çok rekabetçi bir ligdeyim. Suudi ligine farklı bakmanız lazım. Belki Premier Lig gibi değil ama pozitif olmasına ben de şaşırdım. Takımlar iyi, dengeli. Arap oyuncular zaten iyi, yabancılarla da kalite artıyor.vEğer planları tutarsa 5 ila 6 yıl sonra dünyanın en rekabetçi 4. veya 5. ligi olur."

"Amacım Portekiz'i en üst seviyeye çıkarmak"

Milli Takım ile ilgili konuşan Portekizli yıldız sözlerine şöyle devam etti: