Rossi: Enner Valencia için mutluyum

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de Diego Rossi bazı açıklamalarda bulundu.

Rossi, yaptığı açıklamada, şu sözleri kullandı:

"Her şeyden önce Enner iyi olduğu için mutluyum. Maç bittikten sonra haberini aldık. Onun iyi olması bizi sevindirdi. O bizim için önemli biri. Bugünkü maç zor geçti. Maç boyunca çok savaştık. Tanrıya şükürler olsun ki bu galibiyette takımıma yardım ettim."