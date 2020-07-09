Ruiz, Beşiktaş'a ihtar çekti

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Beşiktaş'ın İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz, 3 aylık alacakları için kulübe ihtarname çekti.

Ekonomik kriz içinde olan Beşiktaş'ta futbolcuların gönderdiği ihtarnameler yönetime zora sokuyor.

ÖNCE VİDA'NIN MENAJERİ, ŞİMDİ DE RUİZ

Dün Vida'nın menajerinin kulübe 11 milyon liralık ihtarname yollamasının ardından, bugün de Ruiz'den siyah-beyazlılara bir uyarı geldi.

3 AYLIK ALACAĞI VAR

31 yaşındaki oyuncunun, 3 aylık alacakları için kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

Sezon başında transfer edilen İspanyol stoper, Beşiktaş formasıyla şimdiye dek 24 maça çıktı ve gol ya da asist üretemedi.