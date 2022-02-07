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Ryan Babel bu sezon yokları oynuyor

Ryan Babel bu sezon yokları oynuyor

Galatasaray'da Domenec Torrent'in Alanya'daki forvet tercihi Ryan Babel oldu ancak Hollandalı oyuncu, sezonun geri kalanındaki gibi bu maçta da varlık gösteremedi.