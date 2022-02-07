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- Ryan Babel bu sezon yokları oynuyor
Ryan Babel bu sezon yokları oynuyor
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 13:30
- Güncelleme : 07.02.2022 - 14:01
Bafetimbi Gomis'in henüz hazır olmaması, Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi sebebiyle Domenec Torrent, Alanyaspor karşısında forvetteki tercihini Ryan Babel'den yana kullandı.
Halil Dervişoğlu'nu yedek soyunduran Torrent'in 87 dakika sahada tuttuğu Babel, oyunda kaldığı süre boyunca hiçbir varlık gösteremedi.
43 kez topla buluşan Hollandalı futbolcunun rakip kaleye çektiği tek şut da kaleyi bulmadı. Babel, 87'de ise yerini Halil'e bıraktı ama genç oyuncu da galibiyeti getirecek performansı gösteremedi.
16 MAÇTA GOL ATAMADI
Öte yandan Hollandalı futbolcu, bu sezon 16 Süper Lig maçında gol veya asist katkısı yapamadı. Tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Babel, sadece 1 gol 1 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.
Bonuslar hariç yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hollandalı, zaman zaman taraftarların protestolarıyla karşılaşıyor.