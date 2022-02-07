Euro
15.52
-0.13%
Dolar
13.57
0.06%
Altın
790.83
0.30%
Borsa
1940
-0.21%
Bitcoin
577.679
3.57%
BTXN Coin
33.21
1.46%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    Ryan Babel bu sezon yokları oynuyor

    Ryan Babel bu sezon yokları oynuyor

    Galatasaray'da Domenec Torrent'in Alanya'daki forvet tercihi Ryan Babel oldu ancak Hollandalı oyuncu, sezonun geri kalanındaki gibi bu maçta da varlık gösteremedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bafetimbi Gomis'in henüz hazır olmaması, Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi sebebiyle Domenec Torrent, Alanyaspor karşısında forvetteki tercihini Ryan Babel'den yana kullandı.

    Halil Dervişoğlu'nu yedek soyunduran Torrent'in 87 dakika sahada tuttuğu Babel, oyunda kaldığı süre boyunca hiçbir varlık gösteremedi.

    43 kez topla buluşan Hollandalı futbolcunun rakip kaleye çektiği tek şut da kaleyi bulmadı. Babel, 87'de ise yerini Halil'e bıraktı ama genç oyuncu da galibiyeti getirecek performansı gösteremedi.

    Ryan Babel bu sezon yokları oynuyor #1

    16 MAÇTA GOL ATAMADI

    Öte yandan Hollandalı futbolcu, bu sezon 16 Süper Lig maçında gol veya asist katkısı yapamadı. Tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Babel, sadece 1 gol 1 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.

    Bonuslar hariç yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hollandalı, zaman zaman taraftarların protestolarıyla karşılaşıyor.

    Ryan Babel bu sezon yokları oynuyor #2


    Görüş Bildir