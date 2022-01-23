Ryan Babel: Kabus gibi bir maçtı

Galatasaraylı Ryan Babel, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray bugün yapılan müsabakada, Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmayı değerlendiren Ryan Babel, "Kabus gibi bir akşamdı. En kötü durum da Taylan Antalyalı içindi. Bu takım beraber kazanıyor, beraber kaybediyor. Geçmiş haftalara göre daha iyi bir Galatasaray gördüm. Daha fazla şey ürettik ama bunun üzerine daha fazla çalışmalıyız." dedi.

"KÖTÜ SEZON GEÇİRSENİZDE YOLA DEVAM ETMELİSİNİZ"

Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı hakkında da konuşan Babel, "Futbol bir oyun ve bu oyunun içerisinde bir çok faktör var. En önemli konu bence güven. Uzun zamandır kazanamıyoruz ve bu da güvensizlik oluşturuyor. Çok çalışıyoruz yapmamız gereken tek şey, iyi şekilde devam etmek. Bazen kötü sezonlarda oluyor. Tek yapmanız gereken kötü sezon geçirebilirsiniz ama öğrenmeli ve yola devam etmelisiniz." ifadelerini kullandı.