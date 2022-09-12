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    Sacha Boey, başarılı performansını sürdüyor

    Sacha Boey, Gaziantep karşılaşmasında olduğu gibi Kasımpaşa deplasmanında da harika oynadı. Boey, bir kez daha hem savunmada hem de hücumda Galatasaray'a çok önemli katkılar yaptı.
    • 12.09.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:50
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    Sacha Boey, başarılı performansını sürdüyor

    Sezon başında gönderilme ihtimali yüksek olan ancak daha sonra yaşanan sakatlıkların ardından sağ bekte formayı kapan Sacha Boey, Gaziantep karşılaşmasında olduğu gibi Kasımpaşa deplasmanında da harika oynadı.

    Tüm maçlara 11'de çıktı

    Boey, bir kez daha hem savunmada hem de hücumda sarı-kırmızılılara çok önemli katkılar yaptı.

    Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin tüm maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı.

    Sacha Boey, başarılı performansını sürdüyor #1


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