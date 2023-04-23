Sacha Boey: Beşiktaş maçına konsantre olacağız Süper Lig 31. haftada sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray'da Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Sahasında oynayan sarı-kırmızılılar rakibiyle 3-3 berabere kaldı.



Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Sacha Boey, Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş maçına konsantre olacağız"

Mücadeleyi değerlendiren Boey, "Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Karagümrük iyi bir takım. Bu maç bitti, Beşiktaş maçına konsantre olacağız." dedi.

"Söylenecek pek fazla bir şey yok"

Boey, "Bu maç için söylenecek çok bir şey yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Bir sonraki maça konsantre olacağız ve devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.