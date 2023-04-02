Sacha Boey: Galatasaray beni Romanya'ya satmak istedi

Süper Lig'de oynadığı 26 maç sonunda 63 puan toplayan ve rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da takımın sağ bek oyuncusu Sacha Boey çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Sacha Boey, sezon başında kadroya alınmaması hakkında ülkesi Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'e konuştu.

Sacha Boey, şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray sezon başında beni Romanya'ya satmak istedi. Başta bir ay boyunca U19'la antrenmanlara çıktım. Sonra Dubois sakatlandı ve maçtan 2 gün önce tekrar takımla antrenmanlara çıktım. Oynadım ve ondan sonra bir daha asla ilk 11'den çıkmadım. Performansım artık tutarlı. Transfer döneminde neler olacağını ise sezon sonu göreceğiz."