Sacha Boey: Hedefimize çok yaklaştık Sivasspor'u sahasında yenen Galatasaray'da Sacha Boey, maç sonrası duygularını paylaştı.

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Süper Lig'de 35. haftada Galatasaray sahasında, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu skorla sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atmış oldu. Maçın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

"Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum"

Sacha Boey, "Tam olarak istediğimiz oyunu oynadık. 3 puanı almak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorduk. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefe çok yaklaştık"

Boey, şampiyonluk için, "Hedefe çok yaklaştık. Ancak şampiyonluk için bu maçı da ciddi oynamamız ve bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.