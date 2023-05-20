Sacha Boey: Hedefimize çok yaklaştık
ensonhaber.com

Süper Lig'de 35. haftada Galatasaray sahasında, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu skorla sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atmış oldu. Maçın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

"Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum"

Sacha Boey, "Tam olarak istediğimiz oyunu oynadık. 3 puanı almak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorduk. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Sacha Boey: Hedefimize çok yaklaştık

"Hedefe çok yaklaştık"

Boey, şampiyonluk için, "Hedefe çok yaklaştık. Ancak şampiyonluk için bu maçı da ciddi oynamamız ve bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.