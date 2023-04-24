Sacha Boey'in performansı Galatasaray'a yetmedi Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey'in etkili performansı Karagümrük'ü yenmeye yetmedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında evinde ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı takımda bu sezon etkili bir grafik çizen Sacha Boey, oyunuyla taraftarın beğenisini kazandı.

Kerem'in golünün asistini yapan Fransız savunma oyuncusu, mücadelenin son dakikalarında beraberliği getiren golü kaydetti. Fransız oyuncu, sağ bekte 90 dakika boyunca bir an olsun durmak bilmedi.

Profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında fileleri havalandıran Boey, takımının 3 puana ulaşması için büyük bir mücadele örneği ortaya koydu.

1 gol 1 asist yaptı

Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Boey'in performansı galibiyeti getirmeye yetmedi!

Maçın ardından konuşan Boey, "Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Karagümrük iyi bir takım. Bu maç bitti, Beşiktaş maçına konsantre olacağız. Bu maç için söylenecek çok bir şey yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Bir sonraki maça konsantre olacağız ve devam edeceğiz." yorumunu yaptı.