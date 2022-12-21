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    Sacha Boey'in talipleri artıyor

    Sacha Boey'in talipleri artıyor

    Galatasaray'da sezona başarılı bir giriş yapan Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin transfer listesine adını yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:13
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    Sağ bek Sacha Boey'in bu sezon gösterdiği performans, Galatasaray yönetiminin yüzünü güldürüyor.

    Lyon, 22 yaşındaki Sacha Boey'i yakından takip ediyor. Ligue 1 ekibi Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında sarı-kırmızılı futbolcuyu hedef olarak belirledi.

    Boey için Real Madrid dahil olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

    Crystal Palace'ın teklifi hazır

    Jeunes Footeux'ta yer alan habere göre, Joel Ward'ın yerine yeni bir isim bakan Crystal Palace, Galatasaray'ı ikna etmek için 13 milyon sterlin teklif edecek.

    Şampiyonluk için bir kadro oluşturan Galatasaray, Sacha Boey'i yüksek bir teklif gelmedikçe göndermeyi düşünmüyor.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtmişti.

    Sacha Boey


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