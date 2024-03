ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada kürsüye çıkarak yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakacağını resmen açıklamıştı.

"Tek adayımız şu an Sadettin Saran"

Divan kurulunda yaptığı açıklamada, Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

Sadettin Saran'a haksızlık yapılıyor. Sayın Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi söyledim. O yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını söyledim. Kendisi her görüşmemizde aday olmam halinde çekileceğini söylüyor. Bu son derece mert ve şeffaf yaklaşımdır. Biz "İmzayı topla ve seninle bilgileri paylaşım" dedik. Başkan adayı olmak isteyenler imza toplamalı ve harekete geçmeli. Verebileceğimiz hukuki olarak her türlü bilgiyi vereceğiz. Tek adayımız şu an Saadettin Saran.