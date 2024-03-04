Sadettin Saran'dan başkanlık açıklaması: "Kim olursa olsun adayım" İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimde aday olmaması durumunda karşısında kim olursa olsun aday olduğunu açıkladı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada kürsüye çıkarak yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakacağını resmen açıklamıştı.

"Tek adayımız şu an Sadettin Saran"

Divan kurulunda yaptığı açıklamada, Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak. Başkan adayları hemen adaylıklarını açıklayıp temasa geçsinler. Yardımcı olmaya hazırım.

Sadettin Saran'a haksızlık yapılıyor. Sayın Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi söyledim. O yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını söyledim. Kendisi her görüşmemizde aday olmam halinde çekileceğini söylüyor. Bu son derece mert ve şeffaf yaklaşımdır. Biz "İmzayı topla ve seninle bilgileri paylaşım" dedik. Başkan adayı olmak isteyenler imza toplamalı ve harekete geçmeli. Verebileceğimiz hukuki olarak her türlü bilgiyi vereceğiz. Tek adayımız şu an Saadettin Saran.

Kimseyi desteklemiyoruz. Adaylar çıksın, bu durum şampiyonluk yarışını etkilemez. Hem şampiyonluğa koşabiliriz, hem de demokrasi şölenimizi yaşatabiliriz. İmza toplandıysa, bizim bilgimiz çerçevesinde ve uygun gördüğümüz süreçte yapılmıştır. Saadettin Saran'a haksızlık etmeyin, bilgimiz vardı.

"Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez adayım"

Yaşanan bu gelişme üzerine ise iş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Sadettin Saran, konuşmacı olarak katıldığı bir panelde Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili konuştu.

Süreçle ilgili titizlikle çalıştıklarını aktaran Saran, şu ifadeleri kullandı: