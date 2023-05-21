Sadi Tekelioğlu'ndan Nenad Bjelica'ya destek Trabzonspor'un eski çalıştırıcısı Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili takımın teknik direktörü Nenad Bjelica hakkında açıklamalarda bulundu.

AA

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili takımın başına geçen Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica için sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Tekelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un geçen yıl 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiğini ancak ardından yapılan yanlışların bugünleri getirdiğini belirtti.

"Trabzonspor, sıkıntılı bir dönem geçiriyor"

"Trabzonspor'un mevcut kadrosu ne sonuç, ne çok para getirmez." ifadelerini kullanan Tekelioğlu, şunları dedi:

"Trabzonspor, sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu sezondan çok, gelecek sezonlar düşünülmeli. Bu bağlamda Bjelica'nın Hırvatistan ve çevre ülkelerdeki futbol piyasasını iyi bilmesi, Trabzonspor'un geleceği açısından önemli bir şans olabilir."

"Trabzonspor için çok faydalı olacaktır"

Tekelioğlu, Hırvat teknik adamın genç ve ekonomik oyuncuları Trabzonspor'a kazandırabileceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hırvatistan Milli Takımı'nı, o ülkenin futbolunu hepimiz biliyoruz. Slovenya, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan gibi çevre ülkelerden ucuz, yetenekli genç oyuncular çıkıyor. Eğer iyi bir transfer dönemi geçirilebilirse, hem ekonomik hem sportif anlamda Trabzonspor için çok faydalı olacaktır. Bjelica, ülkesinin futbol piyasasına hakim bir teknik direktör. Bence transfer döneminde iyi sonuçlar alınabilir."

"Bjelica'ya yönetim kurulu da destek olmalı"

Bugün alınan sonuçlar üzerinden teknik direktörü eleştirmenin bir yarar sağlamayacağına dikkati çeken Tekelioğlu, şu şekilde konuştu:

"Bjelica'ya yönetim kurulu da destek olmalı. Trabzonspor'un geleceği adına önemli güvencelerden birini Bjelica olarak görüyorum. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun hoca tercihi, kulübün geleceği açısından önemliydi."

"Hocanın arkasında durulmalı"

Tekelioğlu, bu sezonun Trabzonspor açısından bittiğine işaret ederek, şu şekilde konuştu: