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Sakat futbolcuların maketleri tribüne yerleştirildi
Galatasaray yönetimi, Muslera, Andone ve Luyindama'nın maketlerini tribünlere koyarak, sezonu kapatan futbolcularını unutmadığını gösterdi.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 17:14
Galatasaray'da milli takımdan sakat dönen Luyindama ile Ç.Rizespor maçında sakatlanan Andone ile Muslera'nın sezonu kapattıkları açıklanmıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, moral vermek için Gaziantep maçı öncesi bu üç futbolcunun maketlerini tribünlere yerleştirdi.
Bu hareket, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.