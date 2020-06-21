Sakat futbolcuların maketleri tribüne yerleştirildi

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Galatasaray yönetimi, Muslera, Andone ve Luyindama'nın maketlerini tribünlere koyarak, sezonu kapatan futbolcularını unutmadığını gösterdi.

Galatasaray'da milli takımdan sakat dönen Luyindama ile Ç.Rizespor maçında sakatlanan Andone ile Muslera'nın sezonu kapattıkları açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim, moral vermek için Gaziantep maçı öncesi bu üç futbolcunun maketlerini tribünlere yerleştirdi.

Bu hareket, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.