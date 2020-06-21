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    Sakat futbolcuların maketleri tribüne yerleştirildi

    Galatasaray yönetimi, Muslera, Andone ve Luyindama'nın maketlerini tribünlere koyarak, sezonu kapatan futbolcularını unutmadığını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 17:14
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    Sakat futbolcuların maketleri tribüne yerleştirildi

    Galatasaray'da milli takımdan sakat dönen Luyindama ile Ç.Rizespor maçında sakatlanan Andone ile Muslera'nın sezonu kapattıkları açıklanmıştı.

    Sarı-kırmızılı yönetim, moral vermek için Gaziantep maçı öncesi bu üç futbolcunun maketlerini tribünlere  yerleştirdi.

    Bu hareket, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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