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Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı

Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı

Fransa Kupası'nda Saint-Etienne ile karşılaşan PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe, kendisine yapılan sert müdahale sonrası sakatlandı. 21 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.