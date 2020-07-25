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- Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı
Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı
Fransa Kupası'nda Saint-Etienne ile karşılaşan PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe, kendisine yapılan sert müdahale sonrası sakatlandı. 21 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 10:30
- Güncelleme : 25.07.2020 - 10:30
Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint Germain (PSG) ve Saint-Etienne Fransa Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
KYLIAN MBAPPE AĞLADI
PSG'nin Neymar'ın attığı tek golle kupaya uzandığı maçta Mbappe'nin gözyaşları mücadeleye damgasını vurdu.
Maçın 30. dakikasında Loic Perrin'in sert müdahalesiyle düşen Fransız futbolcu, yerden kalkamadı. Maçın hakemi Amaury Delerue tarafından direk kırmızı kartla cezalandırılan Perrin'e PSG'li diğer oyuncular tepki gösterirken saha içerisinde tansiyon yükseldi.
Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, sakatlanan Mbappe oyuna devam edemedi ve yerini Sarabia'ya bıraktı.
Tedavisi sırasında oldukça üzgün olduğu gözlemlenen 21 yaşındaki yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı. Fransız forveti takım arkadaşları teselli etti.