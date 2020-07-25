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    Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı

    Fransa Kupası'nda Saint-Etienne ile karşılaşan PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe, kendisine yapılan sert müdahale sonrası sakatlandı. 21 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 10:30
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    Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı

    Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint Germain (PSG) ve Saint-Etienne Fransa Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

    KYLIAN MBAPPE AĞLADI

    PSG'nin Neymar'ın attığı tek golle kupaya uzandığı maçta Mbappe'nin gözyaşları mücadeleye damgasını vurdu.

    Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı #1

    Maçın 30. dakikasında Loic Perrin'in sert müdahalesiyle düşen Fransız futbolcu, yerden kalkamadı. Maçın hakemi Amaury Delerue tarafından direk kırmızı kartla cezalandırılan Perrin'e PSG'li diğer oyuncular tepki gösterirken saha içerisinde tansiyon yükseldi.

    Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı #2

    Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, sakatlanan Mbappe oyuna devam edemedi ve yerini Sarabia'ya bıraktı.

    Sakatlanan Mbappe hüngür hüngür ağladı #3

    Tedavisi sırasında oldukça üzgün olduğu gözlemlenen 21 yaşındaki yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı. Fransız forveti takım arkadaşları teselli etti.

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