Sakatlığı iyileşen Joshua King, Jorge Jesus'tan forma istiyor Fenerbahçe'de forma giyen Joshua King ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Norveçli golcü Joshua King'in, Enner Valencia'nın Sivasspor maçında sakatlanması sonrası Jorge Jesus'tan forma istediği kaydedildi.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 32. hafta mücadeleleri sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığı ile büyük bir şok yaşandı.

Sarı-lacivertli ekipte Norveçli golcü Joshua King ise Jorge Jesus'a "hazırım" diyerek forma istedi.

King forma istiyor

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığının ardından forvet hattında tekrardan bir problem doğdu. Kupa maçında oynamayacak olan Valencia'nın yerine ise Joshua King formaya talip oldu.

Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, Jorge Jesus'tan görev bekliyor. Michy Batshuayi henüz tam olarak iyileşemezken, Joao Pedro'nun form grafiğinin tekrardan düşüşe geçmesi teknik heyeti zorluyor.