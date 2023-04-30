Salih Uçan: Çok keyifli bir maç oldu Beşiktaşlı Salih Uçan, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettikleri derbinin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar atarken sarı-kırmızılıların tek sayısı ise Icardi'den geldi.

Bu mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray haftayı haftayı 70 puanla tamamladı.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran 3. sıradaki Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 65'e çıkardı.

Salih Uçan: Çok keyifli bir maç oldu

Beşiktaşlı Salih Uçan, kazanılan derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayım değerlendiren Salih Uçan, "Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Puan olarak gerideyiz. Maçları tırmalıyoruz, istiyoruz. Sadece Trabzon deplasmanında kötüydük. Son maçlarda hep bir tık daha iyi, hep bir tık daha iyi. Ligin bizim adımıza son büyük maçında taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. İlk 15-20 dakika dışında her saniye herkes çok iyi mücadele etti. Sonucunda çok keyifli bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Çok pozisyon bulduklarının da altını çizen Salih Uçan, "Daha ısınmada bile çok ateşliydik. Maçın başında bir maça giremedik. Maça ısınamadık ilk 15-20 dakika. Sonra rahatladık, oyunun yönünü değiştirdik, pas yaptık. Sonra Galatasaray çözüldü zaten. Üstün olan bizdik. Çok pozisyon bulduk. Daha farklı olabilirdi. Çok istekli, arzuluyduk. 45'ten 60'a kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Biz mutluyuz, taraftar mutlu. Kazana kazana gideriz inşallah" şeklinde konuştu.