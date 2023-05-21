Salih Uçan: İkinci yarı bir hediye olsun Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

Ev sahibi Belhanda ile öne geçerken konuk ekip cevabı biri penaltıdan Aboubakar'ın iki golü ile Gedson ve Cenk Tosun'un penaltısıyla verdi.

Puanını 74'e yükselten Beşiktaş maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yakaladı.

Bu sezon ilk defa evinde kaybeden Adana Demirspor ise 5 maçlık galibiyet serisini de kaybederek 63 puanla 4. sırada yer aldı.

Salih Uçan: İkinci yarı bir hediye olsun

Maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "İlk yarıda iyi mücadele edememe, hatalı pas, yanlış oyuncu seçimi ve isteksiz oyun... İkinci yarıda ise tam tersi. İkinci yarıda daha çok istedik. İkinci yarıda ve ilk yarının sonlarına doğru daha iyiydik. İkincilik için mücadele ediyoruz. Adana Demirspor burada hiç yenilmemiş. Yenilmeyen bir rakibe karşı 4 gol bulduk, moraller yerinde. Sıradaki maçlarla devam edeceğiz. İlk yarı bir özür olsun, ikinci yarı da bir hediye olsun" açıklamasında bulundu.

