Salih Uçan'dan Beşiktaş'a kötü haber Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Salih Uçan, Antalyaspor maçında oynayamayacak. Bu mücadelede Omar Colley’in de oynama ihtimali düşük.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde 6 Mayıs Perşembe akşamı saat 19.00'da Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'a kötü haberler geldi.

Salih forma giyemeyecek, Colley'nin durumu belirsiz

NTV'de yer alan habere göre; sakatlığı bulunan Salih Uçan, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Orta saha oyuncusunun, Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik derbi galibiyetinin ardından hafif bir sakatlığı bulunuyordu. Teknik direktör Şenol Güneş, Salih'in yerine Maxim veya Necip'e forma şansı verecek.

Öte yandan ağrıları bulunan Omar Colley'in de oynama ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.