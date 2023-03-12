Sam Adekugbe: İlk maçımdan 3 puan aldık

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından Hatayspor'dan transfer edilen sol bek Samuel Adekugbe açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Adekugbe şunları söyledi:

"Ülke olarak üzücü bir duruma düştük. Duygusal olarak da yıpratıcı. Galatasaray derneklerinden desteklerine devam etmelerini istiyorum."