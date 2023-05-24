Samet Akaydin: Ben kimseye tükürmedim Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen ancak ceza almayan Fenerbahçeli Samet Akaydin, rakip oyuncuya tükürmediğini savundu.

Sezonun en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe önceki akşam Samet Akaydin'in PFDK'ya sevk edilmesiyle şoke oldu.

Samet tedbirli olarak kurula sevk edildi. Gerekçe 'tükürme' eylemiydi. Trabzonspor'un "Bu bir rezilliktir, iğrençliktir" mesajıyla gündeme getirdiği iddia şu: Samet Akaydin, gol sevinci için secdeye yattığı sırada Trabzonsporlu Trezeguet'ye tükürdü…

Samet, iddiaları, sosyal medyaya düşer düşmez yalanlamıştı, rakibine tükürmediğini söylemişti. Tecrübeli futbolcu, PFDK'ya sevk edilmesinin ardından ise Sözcü'ye şunları söyledi:

"Kesinlikle kimseye tükürmedim. Görüntüde de net bir şekilde tükürmediğim açıkça ortada. Doğma büyüme Trabzonluyum. Maçta hiçbir gerginlik yaşanmadı. Maç sonrası da Trabzonlu oyuncularla dostça sahadan ayrıldık. Pozisyon 86. dakikada, maç 3-1'e gelmiş. Neden tüküreyim?"

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4-6 maç ceza alabilirdi

Futbol Disiplin Talimatı 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydin'e ceza çıkmadı. PFDK, 'isnat olunan ihlal unsurlarının oluşmadığına' karar verdi. Söz konusu 41. madde, 4-6 maç cezayı öngörüyordu.

Fenerbahçe oyuncusuna sahip çıktı

PFDK kararı öncesi Fenerbahçe'den yapılan açıklamada sevk için 'tarihi bir skandal' tanımlaması yapıldı.

Samet'in, rakibine tükürmediğinin görüntülerle sabit olmasına rağmen sosyal medyadaki algı nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini savunuldu.

Tükürme eyleminin hiçbir raporda yazmadığı hatırlatıldı ve "Trabzonspor altyapısında yetişmiş bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının göstergesidir." denildi.