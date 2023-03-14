Samet Akaydın: Fenerbahçe inşallah şampiyon olacak Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin devre arasında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın, değerlendirmelerde bulundu.

Sevilla maçı öncesi konuşan Akaydın, Fenerbahçe'ye geliş nedenini de açıkladı.

"Taraftarımız bize itici güç olacak"

"İç sahada Avrupa maçını ilk defa oynayacağım. Heyecanlıyım. O yüzden coşkulu taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Anlatıyorlar, ‘diğer maçlar gibi değil, Avrupa maçlarında tribünün ateşini hissedince tüylerin diken diken olacak’ diyorlar. Onlar da bize saha içinde 90 dakika destek verince biz daha istekli olacağız. Bu bize itici güç olacak."

"Çok şanssız bir mağlubiyet aldık"

"Antrenmanlarda ve antrenmanlar dışında ilk maça çok iyi hazırlandık; İspanya’ya inançlı bir şekilde kazanmak için gitmiştik. Oynadığımız futbol da bunu gösteriyordu. Çok şanssız bir mağlubiyet aldık. İçimizde bir inanç var. Bu turu geçebilecek güçte bir takımız. İlk maçtaki oyunumuzu tekrar sahaya yansıtırsak bu turu geçebileceğimizi düşünüyorum."

"Sonuca gidemedik"

"İspanya’ya gidiyorsun, Sevilla’ya karşı hiç yabancılık çekmeden ezerek futbol oynuyorsun… Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Kendi evimizde aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek çok farklı şeyler olabilir. Biz de sahada zevk alıyorduk oynadığımız futboldan. İyi oynadığımızın bilincindeydik. Sadece sonuca gidemedik. Sonuca gitseydik, ilk golü bulsaydık daha farklı şeyler konuşuyorduk. İkinci yarıya da çok kötü başlamadık. Pozisyon yokken şanssız bir gol yedik; birine çarptı, gol oldu. Öyle bir gol yemek bizim direncimizi düşürdü."

"İnşallah şampiyon olacağız"

Öte yandan Samet Akaydın açıklamasına şöyle devam etti: