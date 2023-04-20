Samet Akaydın: Hatalarımdan ders çıkaracağım

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında son dakika golüyle 2-1 kazandığı maç sonrası Samet Akaydin, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Başakşehir'in attığı goldeki hatalı geri pası nedeniyle üzgün olduğunu belirten Akaydin şu sözleri kullandı:
"Hatalarımdan ders çıkarıp daha iyisi için pes etmeden çalışmaya devam edeceğim. Tüm takım arkadaşlarımı sahada gösterdikleri reaksiyon için tebrik ediyorum. Bu yolun sonu güzel bitecek…"
Ne olmuştu?
Karşılaşmanın 30. dakikasında Samet Akaydın geri pasında topu kaleci İrfan Can Eğribayat'a göndermek istedi. Ancak kısa düşen pası Başakşehir'den Aleksic kaptı.
Aleksic bu hatayı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Başakşehir'i öne geçirdi.
Jorge Jesus, Samet Akaydın'ın hatalı pası ve yenilen gol sonrasında üzüntü yaşadı.
Öte yandan genç futbolcu Arda Güler, Samet Akaydın'ı teselli etti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)