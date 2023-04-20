Samet Akaydın: Hatalarımdan ders çıkaracağım

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında son dakika golüyle 2-1 kazandığı maç sonrası Samet Akaydin, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Başakşehir'in attığı goldeki hatalı geri pası nedeniyle üzgün olduğunu belirten Akaydin şu sözleri kullandı:

"Hatalarımdan ders çıkarıp daha iyisi için pes etmeden çalışmaya devam edeceğim. Tüm takım arkadaşlarımı sahada gösterdikleri reaksiyon için tebrik ediyorum. Bu yolun sonu güzel bitecek…"