Samet Akaydın'ın hatası sonrası Başakşehir golü buldu Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki stoperi Samet Akaydın'ın Başakşehir maçındaki hatalı pası gole sebep oldu.

Süper Lig'de 30. haftanın önemli mücadelelerinden olan Başakşehir-Fenerbahçe maçı Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.

Bu mücadelede sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın yaptığı hata sonrası Başakşehir golü buldu.

Pas hatası sonrası gol geldi

Karşılaşmanın 30. dakikasında Samet Akaydın geri pasında topu kaleci İrfan Can Eğribayat'a göndermek istedi. Ancak kısa düşen pası Başakşehir'den Aleksic kaptı.

Aleksic bu hatayı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Başakşehir'i öne geçirdi.

Jorge Jesus, Samet Akaydın'ın hatalı pası ve yenilen gol sonrasında üzüntü yaşadı.Öte yandan genç futbolcu Arda Güler, Samet Akaydın'ı teselli etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)