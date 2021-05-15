Şampiyon Beşiktaş 600 milyon lira gelir elde edecek

Süper Lig'i şampiyon bitiren Beşiktaş hem yayın geliri hem de galibiyet primleri olmak üzere toplamda 600 milyon liraya yakın bir parayı kasasına götürecek.

Hem pandemi hem de geçmiş yönetimlerden kalan borçlar nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş, maddi yönden refaha kavuşuyor.

600 MİLYON LİRA GELİR

Süper Lig'in şampiyonu, şu ana dek 26 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Süper Lig ekipleri, galibiyet ücreti olarak 2 milyon 250 bin TL ve beraberlik için ise 1 milyon 125 bin TL'lik gelir elde ediyor. Kartal, sahada topladığı başarılı sonuçlarla şimdiden 65 milyon TL kazandı.

Şampiyonlar Ligi'ne giricek olan ekip, katılım bedeli olarak 40 milyon euroyu kasasına koyacak. Bunun yanında Devler Ligi'nde alınacak her galibiyet için 2.7 milyon euro, ve her beraberlik için ise 900 bin euro kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. Ayrıca yayın geliri olarak kupa sevinci yaşayacak kulüp 3,2 milyon TL daha kazanacak. Tüm kalemler hesaba döküldüğünde bu sezon Süper Lig şampiyonu, toplamda 600 milyon TL'ye yakın bir gelir elde etmiş olacak.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN ELİ RAHATLADI

Göreve geldiği günden beri maddi alandaki düzensizlikleri ortadan kaldıran Başkan Ahmet Nur Çebi, futbolcu ve personellerin tüm alacaklarını ödedi.

Çebi'nin bu hamlesi Ümraniye'de hem teknik heyet hem de futbolculara büyük moral dopingi yarattı ve takımın üst üste başarılı sonuçlar almasını sağladı.