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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Mücadelenin ardından Galatasaray kafilesi, gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldi.
Ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen sarı-kırmızılıları, burada binlerce taraftar karşıladı.
Taraftarla birlikte coşkulu kutlama
Sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu tesislerde taraftarlarıyla birlikte doyasıya yaşadı.
Balkona çıkan oyuncular, tezahüratlarla taraftarlara eşlik etti. Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti.
Öte yandan ortaya çıkan fotoğraflar ise sosyal medyada gündem oldu...
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