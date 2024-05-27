Şampiyon Galatasaray, Florya'da taraftarıyla buluştu! Muhteşem anlar... Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla doyasıya yaşadı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray kafilesi, gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldi.

Ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen sarı-kırmızılıları, burada binlerce taraftar karşıladı.

Taraftarla birlikte coşkulu kutlama

Sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu tesislerde taraftarlarıyla birlikte doyasıya yaşadı.

Balkona çıkan oyuncular, tezahüratlarla taraftarlara eşlik etti. Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Öte yandan ortaya çıkan fotoğraflar ise sosyal medyada gündem oldu...