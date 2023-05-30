Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, büyük zaferin ardından kasasını doldurmayı da başardı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu. Lig tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar, bu zaferiyle birlikte kasasını da doldurdu.

Katılım hakkı olarak 33 milyon 416 lira kazandılar

Sezona iddialı bir kadroyla başlayan ve ipi göğüsleyen Galatasaray, kazandığı gelirle birlikte adeta kurduğu takımın karşılığını aldı. Yayıncı kuruluşla yapılan sözleşmeye göre bu sezon Galatasaray lige katılım hakkı olarak 33 milyon 416 lira kazandı.

Alınan sonuçlarla kazanç arttı

Şampiyon Galatasaray'ın ise aldığı başarı sonuçlar karşısında da kazandığı miktar arttı. Sarı-kırmızılılar, galibiyet başına 2 milyon 300 bin liranın sahibi oldu. Süper Lig'de 24 galibiyet alan şampiyon, 55.2 milyon lira kazanç sağladı.

Ligde alınan beraberliklerde ise dağıtılan para yarı fiyatına indi. Galatasaray, Süper Lig'de aldığı 4 beraberlikle birlikte 4.6 milyon lira daha kazandı.

Şampiyonluk ödülünün sahibi oldular

Ezeli rakiplerini geride bırakarak ligi zirvede bitiren Galatasaray, şampiyonluk ödülü olarak ise toplam 33.2 milyon lira kazandı.

Geçmiş yıllarda şampiyon olan takımlar için verilen ekstra paydan sarı-kırmızılar, gelirini daha da arttırdı. Bu şampiyonlukla 23. zaferini yaşayan Galatasaray her şampiyonluk başına 2 milyon 800 bin lira ödülün sahibi oldu. Sarı-kırmızılar böylece buradan da 64 milyon 400 bin TL geliri aldı.

Toplam gelir 190 milyon TL

Sarı-kırmızılar bu rakamlarla birlikte toplamda 190 milyon lirayı geçen bir gelirin sahibi olmayı başardı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 1. veya 2. ön eleme turundan başlayacak olan şampiyon bu organizasyonda da kasasını dolduracak. UEFA elemelerde kazanan takımlara 2 milyon euro para dağıtırken Galatasaray gruplara kalması halinde kazancını yükseltebilir.