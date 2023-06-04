Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, karşılaştı. Maçı kazanan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını aldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala ezeli rakiplerinin önünde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle kupasını aldı.

Statta havai fişek gösterisini gerçekleştirildi. Binlerce taraftar da Türkiye'nin dört bir yanında takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluk kupası kutlamasına büyük ilgi gösterdi.

52 bin 600 kapasitesi bulunan tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarının kupa töreninde keyifli dakikalar geçirdi.

Detaylar geliyor...