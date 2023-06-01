Şampiyon Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray dahil 4 Süper Lig ekibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önceki gün oynanan maçlarla ilgili sevk kararlarını duyurdu.

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı Ankaragücü maçında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk eden TFF, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında, Trabzonspor'un da Giresunspor maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevkini gerçekleştirdi.

Ankaragücü'nü Galatasaray maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usülsüz seyirci alınması gerekçeleriyle kurula sevk eden TFF ayrıca Kayserispor oyuncusu Yaw Ackah'ı ise Fatih Karagümrük müsabakasındaki kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderdi.