Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'a alındı

Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe giden UEFA, Lizbon'da 8'li final yapma kararı aldı. Kurul, 2021 Devler Ligi finalini ise İstanbul'a verdi.

Ülkelerdeki koronavirüs süreçleri ve ilgili federasyonlarla yaptığı görüşmelerin ardından daha önce almış olduğu kararları revize eden UEFA, son kararını İstanbul'da ağustos ayında yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili verdi.

Seyircisiz olarak oynanacak olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alan UEFA, finale talip olan Almanya, İspanya ve Portekiz arasındaki seçimini yaptı ve büyük finali Portekiz'de (Lizbon) seyircisiz olarak oynatmaya karar verdi.

8'Lİ FİNAL

UEFA, Şampiyonlar Ligi için yaptığı toplantıda, Lizbon'da son 8 takımla birlikte 8'li final yapma kararı aldı.

Maçlar, 10 Temmuz'da yapılacak kura çekiminin ardından 12-23 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanması gereken son 4 maç ise 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 10 Temmuz'daki kura çekiminde bu eşleşmelerin galibiyle karşılaşacak takımlar belli olacak.

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede "onay" aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Türkiye'ye verdi. Bu final maçı seyircili olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.