Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazandı 2022?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazandı 2022?

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda Real Madrid şampiyon oldu. Madrid'in ne kadar kazandığını merak edenler,"2022 Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi, sezon boyunca birbirinden güçlü takımların kapışmalarına sahne oldu.

Heyecanlı dakikalar yaşatan Şampiyonlar Ligi'nde birçok takım, finali görebilmek için her şeyiyle mücadele etti.

Bu mücadele veren takımlardan Real Madrid ve Liverpool, dev finalde kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geldi.

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan final, 28 Mayıs 2022'de Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'ta gerçekleşti.

Kupayı müzesine götüren takım Real Madrid olurken, ne kadar kazandığı ise herkesin kafasını yormaya başladı.

Bu kapsamda futbolseverler, "Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazandı 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazandı 2022? İşte yanıtı...

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazandı 2022?

GOAL'ın haberine göre; Devler Ligi'nde gruplara kalmayı garantileyen takımlara UEFA, 15 milyon 640 bin euro dağıtıyor. Grup sürecinde altışar maç oynayan takımlar her galibiyet için 2 milyon 800 bin, beraberlikte ise 930'ar bin euro kazanıyor.

Mağlup olan takımlar herhangi bir başarı ödülü alamıyor. Grubu ilk 2 sırada bitirerek son 16 turuna kalan takımlar 9 milyon 600 bin euro kazanıyor. Son 16 turundan sonra ödüller daha da yükseliyor.

Çeyrek finale kalan ekipler 10 milyon 600 bin, yarı finale kalanlar ise 12 milyon 500 bin euro gelir elde ediyor. Finale kalan takımlar 15 milyon 500 bin euro kazanırken, şampiyon olan ise ekstra 4 milyon 500 bin euro ile ödüllendiriliyor.

KPMG Football Benchmark'ın son raporuna göre, turnuvada mücadele eden ve tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan takım, sadece başarısı sayensinde 85 milyon 140 bin euro'yu kasasına koyuyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Chelsea, toplamda 78 milyon 850 bin euro para ödülü elde etmişti.