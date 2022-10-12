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Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?