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    Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..

    Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
    • 12.10.2022 - 13:20
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    Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün akşam oynanan 8 maçla başladı.Devler Ligi'nde heyecan A,B,C ve D grubunda bugün oynanacak 8 maç ile devam edecek.

    Avrupa'nın en iyi takımlarının sahne aldığı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverler için büyük merak uyandırıyor.

    Maçları takip etmek isteyenler bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynanancak maçları ve yayınlanacakları kanalları araştırmaya başladı.

    Peki 12 Ekim 2022 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? İşte maç programı..

    İşte Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçlar..

    19.45 : Napoli - Ajax (EXXEN)

    19.45 : Atletico Madrid - Club Brugge (EXXEN)

    22.00 : Rangers - Liverpool (EXXEN)

    22.00 : Bayer Leverkusen - Porto (EXXEN)

    22.00 : Viktoria Plzen - Bayern München (EXXEN)

    22.00 : Barcelona - Inter (EXXEN)

    22.00 : Sporting Lizbon - Marsilya (EXXEN)

    22.00 : Tottenham - Eintracht Frankfurt (EXXEN)


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