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Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçların programı belli oldu. Maçların başlama saatleri ve yayınlanacakları kanalları sizler için derledik. İşte günün maç programı..