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- Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı..
Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçların programı belli oldu. Maçların başlama saatleri ve yayınlanacakları kanalları sizler için derledik. İşte günün maç programı..
- 26.10.2022 - 09:43
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. Devler liginde heyecan bugün oynanacak A, B, C ve D grubundaki maçlar ile devam edecek.
Futbolseverlere futbol ziyafeti yaşatan Şampiyonlar Ligi maçları internette günün en çok araştırılan haberleri arasında yer alıyor.
Maçları yakından takip edenler 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçları programını araştırıyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
26 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı
19:45 Inter - Viktoria Plzen (EXXEN)
19:45 Club Brugge - Porto (EXXEN)
22:00 Ajax - Liverpool (EXXEN)
22:00 Napoli - Rangers (EXXEN)
22:00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen (EXXEN)
22:00 Barcelona - Bayern Münih (EXXEN)
22:00 Tottenham - Sporting CP (EXXEN)
22:00 Eintracht Frankfurt - Marsilya (EXXEN)