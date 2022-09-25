Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, son olarak Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Altınordu'da görev alan Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

1+1 yıllık anlaşma sağlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun imza töreni 26 Eylül Pazartesi saat 14.30'da Nuri Asan Tesisleri'mizde gerçekleşecektir. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Yüksel Yıldırım, Hüseyin Eroğlu'nu istememişti

Geçtiğimiz hafta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hüseyin Eroğlu hakkında ne deneyimi var da bizi çalıştıracak ifadelerinde bulunmuştu. Yıldırım, kesinlikle Altınordu'nun eski Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nu takımın başına getirmeyeceğini söylemişti.

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Hüseyin Eroğlu'nun kariyeri

49 yaşındaki çalıştırıcı, Altınordu ile çıktığı 368 maçta 168 galibiyet, 89 beraberlik, 111 mağlubiyet alırken 593 puan topladı ve maç başına da 1.61 puan ortalaması yakaladı. Öte yandan, Samsunspor ligde 6 hafta sonunda topladığı 9 puanla 7. sırada bulunuyor.