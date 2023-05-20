Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

AA
1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, başkan Yüksel Yıldırım, başkan vekili ve icra kurulu üyesi Veysel Bilen ile teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun İstanbul'da toplantılar yaptığı belirtildi.
Sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı
İki günlük toplantılarda Süper Lig planlamasının yapıldığı ve A takımın yol haritasının belirlendiği vurgulanan açıklamada, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesinin de 3 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.