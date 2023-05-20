Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi yeniledi.

AA 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, başkan Yüksel Yıldırım, başkan vekili ve icra kurulu üyesi Veysel Bilen ile teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun İstanbul'da toplantılar yaptığı belirtildi. Sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı İki günlük toplantılarda Süper Lig planlamasının yapıldığı ve A takımın yol haritasının belirlendiği vurgulanan açıklamada, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesinin de 3 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.